Politie zoekt getuigen straatroof

Heemstede - Een 16-jarige jongen uit Haarlems is donderdagavond het slachtoffer geworden van een straatroof. Dit gebeurde nabij het station Heemstede-Aerdenhout. Rond 22.50 uur werd de Haarlemmer klemgereden door twee scooters waar in totaal vier personen op zaten. Eén van de passagiers stapte af, bedreigde het slachtoffer met een mes en eiste zijn rugtas. De jonge Haarlemmer gehoorzaamde en gaf zijn rugtas aan zijn belager. Vervolgens stapte de man weer achterop de scooter en reden de scooters weg over de Leidsevaart in de richting van Bennebroek. De jongeman raakte niet gewond.