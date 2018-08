Viertal aangehouden

Een getuige meldde rond 16.30 uur dat hij vier personen bij een woning aan de Anne Franklaan aan het slot zag rommelen en dat zij vervolgens het pand binnen gingen. De politie kreeg tijdens het aanrijden te horen dat twee personen de woning verlieten, in een witte auto stapten en wegreden. Op de Rudolf Garrelstraat zagen agenten deze auto rijden en gaven de bestuurder een stopteken. Hieraan werd voldaan en kon het tweetal worden aangehouden. In de auto werden patronen aangetroffen die in beslag zijn genomen. Ondertussen hielden andere agenten het duo aan dat zich nog in de woning bevond. Het kwartet werd overgebracht naar het bureau en ingesloten voor nader onderzoek.



2018155081