Getuigenoproep overval op horecagelegenheid aan Cruquiusweg

Later die nacht wordt aan de Marinierskade een scooter aangetroffen. De politie heeft het sterke vermoeden dat deze scooter een directe link heeft met de overval. De recherche is daarom op zoek naar getuigen die mogelijk één of meerdere personen bij de scooter hebben gezien die nacht of in de vroege ochtenduren van zondag 5 augustus, andere informatie of beeldmateriaal hebben met betrekking tot deze scooter. Tevens spreekt de politie graag met andere getuigen en / of mensen die relevante informatie over deze zaak hebben.

Weet u meer? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. U kunt ook het onderstaande tipformulier gebruiken, ook voor het uploaden van beeldmateriaal.