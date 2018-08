Drie verdachten fietsendiefstal aangehouden

De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar de eigenaren van de fietsen. Helaas zijn de fietsen nog niet teruggevonden, ondanks het feit dat verdachten zijn aangehouden.

Herkent u uw fiets in de omschrijving, of kent u iemand wiens fiets is gestolen uit de stalling, dan komen wij graag met u in contact. U kunt bellen met het telefoonnummer 0900-8844 en vragen naar de afdeling VVC te Alphen aan den Rijn.