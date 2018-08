Dertien illegale Eritreeërs in Spaanse vrachtwagen

Sliedrecht - Een dagje mee met haar man in de vrachtwagen kreeg wel een heel bijzondere wending. Toen het echtpaar vanmorgen op de Industrieweg in Sliedrecht stopte om de lading te lossen, hoorde ze gestommel. In de truck bleken zich dertien illegale Eritreeërs verstopt te zitten.