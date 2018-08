Inbreker overlopen in Rotterdam

De bewoner van het studentenhuis was net een boodschap wezen doen toen hij de inbreker bij thuiskomst aantrof in de woonkamer. Die sloeg meteen op de vlucht met de bewoner in zijn kielzog. Onderweg belde hij de politie en volgde de verdachte totdat de agenten er waren. Zij namen de achtervolging over op de Kortenaerstraat en hielden hem daar aan. Bij zijn aanhouding beledigde hij de agenten en was behoorlijk vervelend.

Tijdens zijn fouillering op het bureau vond de politie klein inbrekerswerktuig en wat lege wietzakjes in zijn tasje. De buit, een playstation, had hij voor zijn vlucht achtergelaten in de woning. Wel vonden de agenten op de vluchtroute een koptelefoon, vermoedelijk door de verdachte weggegooid én van de inbraak afkomstig. De recherche onderzoekt de zaak. Daarvoor zit de 31-jarige man uit Portugaal vast.