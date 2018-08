Rijgedrag nekt dronken bestuurder Maassluis

Maassluis - Met een slok te veel op achter het stuur: een 30-jarige bestuurder uit Maassluis vond dit geen probleem. Hij reed in de nacht van donderdag op vrijdag met hoge snelheid door zijn stad. Met twee bijrijders in zijn auto. Agenten hadden hem echter in de smiezen en namen hem mee naar het bureau.