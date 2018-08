Benadeelden inbraken en vernielingen strandhuisjes kunnen nog aangifte doen

De jongens (14 en 15 jaar) zouden van 1 op 2 augustus en van 4 of 5 augustus in zo’n 120 strandhuisjes hebben ingebroken, vernielingen hebben aangebracht en spullen hebben meegenomen. Mede dankzij de hulp van een aangever konden de daders snel opgespoord worden. De jongens werden woensdag 8 augustus aangehouden. Na verhoor en een nachtje slapen zijn zij in vrijheid gesteld.