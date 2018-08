Fietsendief aangehouden, aangifte doen helpt

Belangrijk advies van de politie is, doe altijd aangifte van fietsdiefstal! Zonder aangifte is het voor de politie erg lastig om een fiets bij de eigenaar terug te bezorgen. Of om een verdachte die met een gestolen fiets wordt aangetroffen te laten vervolgen. Aangifte doen van fietsdiefstal kan heel eenvoudig via internet; www.politie.nl Hoe meer kenmerken van een fiets in de aangifte staan, hoe groter de kans dat een gevonden fiets terugbezorgd kan worden bij de eigenaar. Noteer om deze reden alle kenmerken van je fiets.