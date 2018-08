Man loopt snijwond op na ruzie

De twee mannen uit Terneuzen hadden rond 22.10 uur ruzie gekregen in een opvanglocatie aan de Stationsweg. De verdachte bedreigde het slachtoffer met een aardappelschilmesje. De 32-jarige man is hierbij in zijn hand geraakt. Het slachtoffer is ter plekke aan de verwonding behandeld. De verdachte is aangehouden en ingesloten voor verhoor. In het cellencomplex Torentijd is een blaastest afgenomen. Hieruit bleek dat de verdachte onder invloed van alcohol was.