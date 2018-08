Politie vindt hulzen op begraafplaats nadat schoten werden gehoord

Rond de klok van 18.15 uur meldde verschillende personen dat zij schoten hoorden op of nabij de begraafplaats aan de Tilburgseg in Breda. De toegesnelde politie nam poolshoogte en vond inderdaad enkele lege hulzen op de begraafplaats. Verder was er echter niets meer te bekennen. Getuigen wisten vervolgens wel te melden dat er kort voor de schoten twee auto’s geparkeerd hadden gestaan. Eén met een Belgisch kenteken en een auto met een Nederlandse plaat. Na enig speurwerk kon de politie de eigenaar van die laatste auto achterhalen. Een vuurwapen werd bij hem echter niet gevonden. De Belgische auto werd niet meer aangetroffen. De politie doet nog nader onderzoek naar het voorval.