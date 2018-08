Vier aanhoudingen na aantreffen drugs

Kort na 17.00 uur zagen agenten een auto rijden in Breda. Toen zij de inzittenden wilden controleren ging de auto er vandoor en zodoende wisten de verdachten uit handen van de politie te blijven. Dit duurde echter niet lang. Rond 18.00 zagen de agenten de auto opnieuw. Ditmaal stond de auto stil op de Mincklerstraat in Breda en waren er bij de auto vier personen aanwezig. Bij controle van de auto werden hennepresten en materialen voor het versnijden en verpakken van drug aangetroffen. Zodoende werden de verdachten, 23 en 25 jaar oud, aangehouden. Eenmaal op het bureau bleek dat een van hen zakjes met cocaïne in zijn kleding verstopt had.