Voetganger zwaar gewond na aanrijding

Om 09.30 uur stak de Tilburger te voet de van Haestrechstraat over, vlak bij de kruising met de Tilburgseweg. Daar kwam op dat moment net een auto de hoek om rijden vanuit de richting Tilburg. Die automobilist kon de man niet meer ontwijken en reed hem aan. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht waar hij in zorgwekkende toestand is opgenomen. De politie doet nog onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeluk.