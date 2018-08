Wapenvondst bij tuinwerkzaamheden

Voor de zomer hebben bewoners en ondernemers in Rotterdam Zuid zich verenigd omdat ze het vuurwapengeweld zat zijn. Ze pikken het niet langer en zijn een online petitie gestart wapensdewijkuit. Ook de politie is aangesloten bij het initiatief en heeft de petitie getekend. Een woordvoerder; “Ook wij willen een mentaliteitsverandering. Dat iedereen zich uitspreekt tegen vuurwapenbezit. Het is niet normaal om een wapen thuis te hebben. Samen met bewoners en ondernemers willen wij die vuist maken. Dat doen we door onze onderzoeken, aanhoudingen en preventieve acties in samenwerking met de gemeente en het Openbaar Ministerie. Maar ook de bewoners hebben we hierbij nodig. Als zij weet hebben van een wapen, dan kunnen wij deze alleen van straat halen als ze dit bij ons melden.” Wapens de Wijk Uit werpt nu al zijn vruchten af. “We hebben afgelopen maanden meerdere meldingen gehad van mensen die ons attendeerden op mogelijk vuurwapen bezit. Het feit dat ook deze bewoners nu ons bellen, geeft aan dat het urgente besef nog altijd aanwezig is en dat is mooi!