Politie zoekt getuigen van zware mishandeling

Het slachtoffer stond rond 02.15 uur bij de uitgang van het evenemententerrein. Een paar meter verderop zou een groepje jongeren zich vervelend hebben gedragen in de richting van voorbijgangers. Toen de 31-jarige daar wat van zou hebben gezegd, werd hij door enkele leden uit groepje in elkaar geslagen. Hij zou daarbij meerder malen tegen zijn hoofd zijn geschopt. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en moest daar de nacht ter observatie blijven.



De politie komt graag in contact met getuigen van de mishandeling. Heeft u het zien gebeuren, of heeft u andere informatie die ons kan helpen bij het opsporen van de daders? Bel dan naar 0900-8844. Anoniem reageren kan ook. Bel dan naar 0800-7000.



2018361279