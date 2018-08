Agressieve winkeldief onder invloed van drugs

De man werd rond 15.40 uur betrapt door een medewerker van een supermarkt aan de Vrijlandstraat toen hij zonder te betalen langs de kassa naar buiten wilde lopen. De medewerker hield de man aan maar de verdachte verzette zich hierbij. Twee omstanders hebben geholpen om de man vast te houden tot de agenten er waren. De winkeldief is meegenomen naar een politiebureau. Omdat de agenten vermoedden dat de man onder invloed van drugs was hebben ze een speekseltest afgenomen. Deze test gaf een positief resultaat op het gebruik van harddrugs. Er is door een GGD-arts een bloedproef afgenomen. De verdachte zit nog vast.