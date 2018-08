Krantenbezorger wordt op brute wijze overvallen in Zundert

Rond vijf uur in de ochtend was het slachtoffer bezig met zijn krantenwijk in de Willem Passtoorsstraat in Zundert. Daar werd hij plots benaderd door twee jonge mannen op de fiets. Die kwamen op hem af, waarna ze hem sloegen en trapten tot hij op de grond viel. Daarbij werden onder meer zijn telefoon, portemonnee en paspoort weggenomen. Op het moment dat een van de daders nog op het slachtoffer zat, hoorde een bewoonster van de Willem Pasastoorsstraat het gegil van het slachtoffer. Zij ging Poolshoogte nemen en riep de overvallers aan. Die gingen zij er toen op de fiets vandoor in de richting van de Kapellekeweg / Akkermolenweg. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht.

De twee daders werden omschreven als blanke mannen van rond de 20 jaar oud. Zij hadden een mager tot normaal postuur. Een van hen had kort donker haar, terwijl de andere donkerblond lang haar had. Deze laatse was ook degene die op het slachtoffer zat en hem sloeg op het moment dat de getuige naar buiten kwam. Hij droeg een licht kleurig vest.