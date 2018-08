Onderzoek naar brandstichtingen in Goes

Was u getuige van de branden? Of heeft u kort voor of na de brand iets verdachts gezien in de omgeving van de Buys Ballotstraat, W.F. Hermanslaan of de Boudewijn Buchlaan, neem dan contact op met de politie. Ook zijn we op zoek naar camerabeelden en verzoeken we bewoners in de wijk die een camera hebben geïnstalleerd om deze beelden waar mogelijk bruikbare informatie op staat aan te leveren. Als u informatie heeft dan kunt u ook gebruik maken van het tipformulier op deze pagina. De politie is via 0900-8844 bereikbaar. U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000 of via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.