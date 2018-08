Politie treft twee gewonden aan na meldingen van schietpartij

Om 03.45 uur kwam er op de alarmcentrale een noodoproep binnen van een persoon die zei dat hij neergeschoten was. Daarbij werd een adres aan de Havik in Etten-Leur genoemd. Meteen daarna kwam er nog een melding binnen van een schietpartij, maar dit maal aan de Putter in die stad. Beide adressen liggen hemelsbreed zo’n 750 meter van elkaar. Even leek het dat er bij de melders verwarring over het adres bestond, maar al snel bleek dat er inderdaad op beide adressen een gewond persoon in huis lag. Beide personen hadden verwoningen die duiden op een schotwond.

Ze werden aangehouden en daarna voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen is er enstig aan toe.

Aanhoudingen

Op het adres aan de Putter trof de politie naast het slachtoffer (30) nog twee personen aan. Omdat zij een onsamenhangend verhaal hielden over de toedracht, werden zij beiden aangehouden. Ook het slachtoffer (35) op de Havik werd aangehouden. De politie heeft na het incident de gehele ochtend sporenonderzoek verricht. Beide slachtoffers konden nog niet worden verhoord. De politie onderzoekt of de twee geweldsincidenten met elkaar te maken hebben.