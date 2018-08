Tweetal overvalt winkel in Waalwijk

Iets voor half negen kwam de dader de winkel binnen. In zijn hand droeg hij een koevoet. Hij liep recht op een kassa af en dreigde de kassière te slaan als zij niet direct geld zou geven. Ook probeerde hij de kassa open te breken. Toen dit niet lukte en hij opnieuw begon te dreigen werd de kassa geopend, waarna hij er met de kassalade vandoor ging

Gestolen kentekenplaten

Eenmaal buiten stapte de dader als bijrijder in een gereedstaande, donkere auto. De chauffeur reed met hoge snelheid weg in de richting van de Gamma. Getuigen konden het kenteken van deze auto noteren. Die kentekenplaten bleken echter in Oudenbosch gestolen te zijn. De politie zette onder meer een helikopter in tijdens de zoektocht naar de daders. Die werden tot op heden echter niet gevonden.