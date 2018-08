Vissers in natuurgebied bekeurd

Een agent trof de mannen vissend met een hengel met maden aan. In een leefnet zaten twee baarzen die na vangst vanwege hun ondermaatse grootte direct teruggezet moeten worden in het water. Beide vissers hadden geen visvergunning voor het natuurgebied. Bovendien waren de mannen met een bijl en kapmes een boom aan het omhakken. Het tweetal krijgt bekeuringen voor het vissen zonder toestemming, het bezit van ondermaatse vis en het schade toebrengen aan natuur in een gebied van Staatsbosbeheer.