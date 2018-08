Vermoedelijk geen opzet bij aanrijding op terras

De bestuurder werd door de gealarmeerde politie aangehouden. Hij is op het politiebureau verhoord. Uit onderzoek ter plaatse bleek dat de man, voordat hij het terras op reed, vermoedelijk ook een ijzeren hek heeft geramd in een steegje dat toegang geeft tot de Meiveld. De eerste voorlopige resultaten van het onderzoek wijzen erop dat er geen sprake is van opzet. De politie houdt er ernstig rekening mee dat de verklaring in de medische of psychische gesteldheid van de man tijdens het incident moet worden gezocht. Er is voor de zekerheid een bloedproef gedaan en het rijbewijs van de man is ingevorderd. De man zit niet langer vast, hij is vrijdagavond na verhoor heengezonden.