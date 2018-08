Onderzoek poging plofkraak

Zaterdagmorgen rond 3.45 uur zag een getuige twee gemaskerde mannen op de pinautomaat slaan. Het tweetal vluchtte weg op een bromfiets. De gewaarschuwde politie heeft een onderzoek ingesteld. Een explosieven verkenner van de politie heeft na onderzoek van de pinautomaat het sein gegeven dat de situatie veilig was. Er is niets buitgemaakt.

Tips en informatie doorgeven

De politie heeft nog geen verdachten aangehouden en is voor haar onderzoek op zoek naar getuigen of mensen die meer informatie hebben. Zij heeft hiervoor ook een buurtonderzoek gehouden. Tips en informatie kan worden doorgegeven via telefoonnummer 0900-8844 of geheel anoniem bij M. via 0800-7000.