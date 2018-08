Onderzoek na diefstal sieraden

Wageningen - Zaterdag rond 13.00 uur werden in een woning (van een appartementencomplex) aan de Stadsbrink geld en sieraden weggenomen via een babbeltruc. Een vrouw, gekleed in witte jas en broek, deed zich voor als verpleging. Toen zij met de bejaarde bewoonster aan het praten was is vermoedelijk een, verder onbekend gebleven, tweede persoon de woning binnen gekomen om de diefstal te plegen. Politieagenten startten direct na de melding een onderzoek, waaronder een buurtonderzoek.