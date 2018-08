Aanhouding wegens mishandeling

Omstreeks 02.00 uur zag de politie voor een café in het centrum van Hoorn een man staan met een bebloed gezicht. Toen de politie hem aansprak, reageerde hij hier nauwelijks op. Direct daarop zag de politie een aantal personen de Grote Havensteeg in rennen. Hier zag de politie dat er werd gevochten door een aantal personen. Toen een man ten val gekomen was, schopte een van de vechtenden het slachtoffer vol tegen het hoofd. Het slachtoffer raakte hierdoor buiten bewustzijn.

De politie hield de verdachte aan. Hij werd voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

De politie stelt een onderzoek in.

2018156538