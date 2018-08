Drugsdealer aangehouden

Omstreeks 00.30 uur controleerde de politie twee personen op de Gangeslaan in Purmerend. Op dat moment kwam juist een personenauto langsrijden. De politie herkende de bestuurder als een plaatselijk bekende drugsdealer. De gecontroleerde twee personen erkenden te wachten op een dealer om drugs te kopen.

De politie zette de achtervolging in op de auto van de verdachte, die er met hoge snelheid vandoor ging. Aanvankelijk raakte de politie de verdachte kwijt, maar deze kon korte tijd later worden gepakt op het Abel Tasmanplein. Ook hier probeerde hij weg te komen door weg te rennen. Op zijn vlucht gooide hij enkele pakketjes weg. De politie kreeg de verdachte na een korte sprint weer te pakken. De onderweg weggegooide pakketjes bleken drugs te bevatten. In ieder geval werden zeven wikkels harddrugs en een XTC-pil teruggevonden.

2018156503