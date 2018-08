Politie zoekt getuigen woningbrand

Omstreeks 06.00 uur kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van brand in een appartementencomplex. Ter plaatse bleek de brand in een woning te zijn. De brandweer forceerde een deur om binnen het vuur te kunnen doven. De brand bleef beperkt tot het appartement. De bewoonster van het pand was ten tijde van de brand niet aanwezig. De schade in de woning is groot. In het appartementencomplex raakte verder niemand gewond.

De oorzaak van de brand is (nog) niet bekend. Een (forensisch) onderzoek wordt ingesteld.

Mocht u getuige zijn geweest van het ontstaan van de brand of mocht u rond 06.00 uur iets verdachts hebben gezien rondom het appartementencomplex, neem dan contact op met de politie in Purmerend.

2018156735