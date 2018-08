Drie gewonden en grote ravage bij aanrijdingen op A58

Kort voor 03.00 uur reed een van de betrokkenen over de A58 vanuit de richting Tilburg in de richting van Eindhoven. Voor hem reed op dat moment een auto met daar achter een caravan. Ter hoogte van Moergestel werden deze voertuigen met zeer hoge snelheid ingehaald door een voertuig met buitenlands kenteken. Daarna wilde de bestuurder van de eerste auto de auto met caravan inhalen. Op het moment dat hij naar de andere rijstrook stuurde zag hij voor zich echter koplampen opdoemen. Hij vermoedde een spookrijder en stuurde met een ruk naar rechts, tegen de caravan aan. Die opdoemende koplampen bleken vermoedelijk van een auto die voor hem in de vangrail terecht was gekomen. Daar bleek de auto die met hoge snelheid passeerde namelijk in botsing te zijn gekomen met een andere auto. Die beide auto’s belandden zwaar beschadigd in de vangrail. Drie betrokkenen moesten met letsel worden overgebracht naar het ziekenhuis. De politie en overige hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval en het opruimen van de ravage.