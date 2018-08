Eigenaar vindt gestolen fiets terug

De fiets was vrijdag 10 augustus uit een fietsenstalling aan het Stationsplein weggenomen. De eigenaar deed hiervan aangifte. Een dag later ziet hij zijn fiets te koop staan op Marktplaats. Hij maakte een verkoopafspraak. Toen het inderdaad om zijn fiets bleek te gaan, werd de politie erbij gehaald. De verkoper werd aangehouden en de fiets is in beslag genomen. De verdachte werd verhoord en kreeg een dagvaarding mee om zich op een later moment voor de rechter te verantwoorden.