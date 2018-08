Man slaat voorbijgangers en vernielt fiets

Agenten kregen rond 00.25 uur een melding dat er een man op de Stationsstraat wild om zich heen sloeg. Op de Stationsstraat troffen de agenten vier personen aan die vertelden dat de man op het fietspad liep. Zij wilden de voetganger passeren en de man probeerden een van hen met een plastic tas te slaan. Twee fietsers zijn naar de man toegegaan om hem aan te spreken. Hierop kregen de mannen klappen van de voetganger die vervolgens tegen een fiets trapte. De man is gearresteerd en naar een politiebureau gebracht voor verhoor. De verdachte was vermoedelijk onder invloed van drugs en / of alcohol.