Recherche ziet link tussen schietincidenten in Etten-Leur

Er zijn gedurende het onderzoek steeds meer aanwijzingen dat beide zaken in verband staan met elkaar. Welke rol de individuele verdachten daarbij speelden wordt nog nader onderzocht. Ook is er nog geen duidelijkheid over een aanleiding of motief.

Aanhoudingen

Wel is vast komen te staan dat er nog twee mannen betrokken zijn bij het geweldsincident. Zij zijn inmiddels aangehouden, waarmee het aantal verdachten op zes komt. Daarbij zitten ook de gewonden die zaterdagochtend op de Havik en de Putter werden aangetroffen. De gewonde persoon die op de Putter werd aangetroffen ligt nog steeds in het ziekenhuis. De gewonde die op de Havik werd aangetroffen is na behandeling in het ziekenhuis ingesloten in een politie arrestantencomplex.