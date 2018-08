Twee zakkenrollers op heterdaad aangehouden in uitgaansgebied Tilburg

Surveillerende agenten zagen om 00.30 uur tijdens de horecanacht op het stadhuisplein dat de twee jongens zich verdacht gedroegen. Zij liepen namelijk zeer dicht tegen anderen aan, waarna een van hen plots een andere richting koos. Daarom werd de achtergebleven verdachte (15) gecontroleerd. Terwijl dat gebeurde, meldde er zich al een slachtoffers bij de agenten. Hij had namelijk zojuist bemerkt dat hij zijn portemonnee miste en hij had al het vermoedde dat deze 15 jarige verdachte de dader was geweest. Niet lang daarna kwamen er nog twee slachtoffers melden dat hun telefoons uit hun zakken gestolen waren. Andere agenten gingen ondertussen op zoek naar verdachte nummer twee (17). Die werd al snel op de Paleisring gevonden en aangehouden. Beide zakkenrollers werden ingesloten op het bureau.