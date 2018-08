Twee verdachten aangehouden na gewapende beroving Legmeerstraat

Rond 02.55 uur kwam de melding binnen dat op de Legmeerstraat iemand het slachtoffer was geworden van een beroving. Drie mannen zouden gedreigd hebben met een vuurwapen en sloegen vervolgens in een auto op de vlucht. Van deze auto was een kenteken bekend en het kenteken werd in de ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) geplaatst. Een paar uur later, rond 05.15 uur , scande de ANPR een voertuig met dit kenteken. Agenten snelden zich naar de locatie en spotten de auto. De achtervolging werd ingezet en op een gegeven moment stopte de auto opeens. Een van de inzittende vluchtte te voet weg. De man kon in de omgeving van de Baden Powellweg worden aangehouden. Bij de aanhouding zijn waarschuwingsschoten gelost.