Akkoord maatregelen onderbezetting DKDB

Den Haag - Een oplossing voor onderbezetting van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) lijkt nabij. Er is een akkoord bereikt tussen korps, politievakorganisaties en het ministerie over diverse maatregelen. Onder voorwaarden kunnen bijvoorbeeld tijdelijk mensen zonder politieopleiding aangesteld worden bij de DKDB. Uiterlijk 2020 moeten honderd nieuwe beveiligers zijn ingestroomd. Onderbezetting bij de DKDB is al lange tijd onderwerp van gesprek. Het is cruciaal dat de bezetting bij de dienst op orde komt. Met dit akkoord wordt de roep om meer mensen beantwoord.