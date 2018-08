Hennepkwekerij ontdekt na brand

Bij de hulpdiensten werd rond 01.45 uur gemeld dat rook uit een dak van het bedrijf kwam. In het pand was door nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Na het blussen van de brand, trof de brandweer een hennepkwekerij met ongeveer 300 planten aan. Een eerste onderzoek wees uit dat in deze hennepkwekerij al eerder was geoogst.

De hennepplanten en de aanwezige apparatuur werden in beslag genomen. De politie doet onderzoek naar de eigenaar van de kwekerij.

2018364059 HP