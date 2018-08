Rond 02.00 uur liepen er twee jongens over de Vrouwenzandstraat met een brommer over straat. Toen de politie kwam aanrijden gooiden zij de brommer neer en begonnen deze twee opeens te rennen. De achtervolging werd ingezet en niet veel later konden een 15-jarige jongen uit de Beemster en een 15-jarige jongen uit Purmerend worden aangehouden. De politie doet onderzoek of de brommer van diefstal afkomstig is.

2018157242