Getuigenoproep beschieting winkelpand

Rond 04.40 uur komen meldingen binnen dat er meerdere schoten zijn gehoord in de omgeving van de Johan Huizingalaan. Agenten gaan ter plaatse en treffen aan de zijkant van een winkelpand aan de Johan Huizingalaan, gelegen aan de Comeniusstraat, verschillende inslagen aan. Niemand raakt gewond.

Wegrennende man

Volgens getuigen is er iemand vlak na de schoten vanaf de Johan Huizingalaan richting de Pieter Borstraat gerend. Deze man wordt tussen de 21 en 25 jaar oud geschat en is vermoedelijk tussen de 1.80 en 1.85 meter lang. Hij had kort donker haar, een mager postuur en was geheel in het zwart gekleed.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar deze zaak en spreekt graag met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de beschieting. Heeft u informatie die het onderzoeksteam verder kan helpen, maar is dit nog niet gemeld? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000. Via het onderstaande tipformulier is het mogelijk om beeldmateriaal ter beschikking te stellen aan de politie.