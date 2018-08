Politie onderzoekt overval op avondwinkel en zoekt getuigen

Onder bedreiging van de wapens werd een geldbedrag buitgemaakt, waarna de drie er vandoor gingen via de Allard Piersonlaan. Ze renden daarna weg in de richting van de Paets van Troostwijkstraat. De recherche stelt een onderzoek in en zoekt getuigen. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken, maar wel informatie hebben, wordt verzocht zich te melden via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.