Lachgasverkoop mondt uit in beroving met vuurwapen

Het is ongeveer kwart over twaalf in de nacht van zondag op maandag als de verkopende partij, twee Rotterdammers van 20 en 21 jaar, in hun auto zitten te wachten op de kopers. Twee mannen benaderen de auto, maar als het contact is gelegd, komt er een derde jongeman. De ‘kopers’ trekken op enig moment een vuurwapen en beroven de slachtoffers van het lachgas, hun telefoons en geld. Met hun buit rennen de mannen weg in de richting van de Oranjeboomstraat.



Agenten spraken vannacht met enkele getuigen en buurtbewoners en gaat vandaag verder met het onderzoek. Heeft u omstreeks middernacht iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de Persoonshaven/ Oranjeboomstraat dan komt de politie graag met u in contact. Ook als u over camerabeelden beschikt, zouden wij deze graag ontvangen. U kunt bellen met 0900-8844 of uw tip achter laten onder dit bericht. Wilt u liever anoniem bellen, dan kunt u terecht bij M. op 0800-7000.