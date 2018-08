Aanhouding na tonen nepvuurwapen aan vrienden

Breda - Een 20-jarige Bredanaar is zondag 12 augustus 2018 omstreeks 17.05 uur op de Hertog Hendriklaan aangehouden ter zake wapenbezit. Hij had een balletjespistool bij zich dat hij naar eigen zeggen tijdens zijn vakantie in Lloret de Mar op de Boulevard had gekocht. Hij toonde zijn aankoop aan vrienden, een getuige die dit waarnam belde de politie in de veronderstelling dat het om een echt vuurwapen ging.