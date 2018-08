Aanhouding na vernieling ruit en schutting

Twee agenten kregen zondagavond de opdracht om te gaan naar een woning in Tilburg Noord alwaar een dronken Poolse man een ruit had ingetrapt en bezig was met het vernielen van de schutting. De dienders zagen de bedoelde man aan een al reeds deels vernielde en scheef geraakte schutting hangen. De agenten spraken de man in de Engelse taal aan maar hij reageerde daar totaal niet op, ook niet op waarschuwingen dat er anders pepperspray ingezet zou worden. Uiteindelijk werd hij daarmee besproeid waarna hij de vernielingen staakte en aangehouden kon worden.