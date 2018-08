Agenten nemen vuurwapen ter hand bij aanhouding verdachte

Een man bood rond 17.45 uur hulp aan een gehandicapte jongeman die vertelde dat hij werd achtervolgd en bedreigd door een man op een scooter. De scooterrijder stopte bij het tweetal en maakte vervolgens een beweging alsof hij een pistool vast had. Korte tijd zag de hulpvaardige man de scooterrijder weer rijden. Hij sprak hem aan en daarop zei de verdachte dat hij een pistool zou gaan halen. Gewaarschuwde agenten hebben in de omgeving uitgekeken naar de scooterrijder. Toen zij hem zagen rijden herkenden ze de 22-jarige man. Bij een woning in de wijk Goese Polder hebben agenten volgens een speciale aanhoudingsprocedure voor vuurwapengevaarlijke verdachten de man aangehouden. Ze namen daarbij hun vuurwapen ter hand en droegen kogelwerende vesten. Bij een zoeking in de woning is geen vuurwapen gevonden. De verdachte is in verzekering gesteld en wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.