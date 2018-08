Hennepkwekerij in loods

Agenten kregen rond 02.20 uur een melding van een verdachte situatie aan de Molenvlietsedijk. Ze gingen poolshoogte nemen. Ter plaastse troffen ze daar de man bij de loods aan. Na verder onderzoek bleek in de loods een in bedrijf zijnde hennepkwekerij te zijn. In totaal stonden er 830 hennepplanten. De kwekerij is geruimd en vernietigd. De verdachte is meegenomen naar een politiebureau voor verhoor.