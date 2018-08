Toeristen helpen bij aanhouding agressieve winkeldief

De man werd op heterdaad betrapt toen hij in een sportzaak in de Walstraat naar buiten wilde lopen en het alarm afging. In een geprepareerde tas had de man wee voetbalshirts en een jack gestopt De winkeldief verzette zich bij de aanhouding en probeerde hierbij de winkeleigenaar te bijten. Drie Duitse toeristen schoten te hulp en hebben de man onder controle gehouden tot hij overgedragen werd aan de politie. De verdachte is meegenomen voor verhoor.