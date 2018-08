Twee arrestaties na steekincident

De politie kreeg zondag 12 augustus 2018 omstreeks 16.45 uur een melding dat op de Heuvel ter hoogte van de bioscoop een man neergestoken was. Meerdere eenheden gingen ter plaatse. Agenten zagen op de Heuvelring een bebloede man op het trottoir zitten. Hij vertelde dat hij ruzie had gehad met een bekende van hem. Hij was daarbij aangevallen met een mes, hij had zich afgeweerd met zijn handen maar was daarbij geraakt. Hij had een snee in een van zijn vingers. Het bleek te gaan om een 31-jarige Tilburger. De verwonding aan de vinger moest worden gehecht in het ziekenhuis. Een andere politie eenheid trof de tegenpartij, een 28-jarige Tilburger, nog op de plaats aan waar het steekincident had plaats gevonden. Hij drukte een prop papier aan tegen zijn linkerbovenarm die flink bloedde. Hij vertelde dat hij het slachtoffer was en dat hij het mes van zijn opponent had afgepakt. Ook deze 28-jarige Tilburger moest voor behandeling naar het ziekenhuis.