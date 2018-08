Vrouw (32) komt om bij brand in Etten-Leur. Man en kind gewond.

De brand brak rond 04.40 uur uit in een bijgebouw van een woning aan de Nieuwe Kerkstraat in Etten-Leur. Daar verbleef het gezin tijdelijk bij een oom, in de tot slaapverblijf omgebouwde schuur. De buren, die hulpgeroep hoorden in de achtertuin, reageerden adequaat en schoten direct te hulp. Zij wisten het kind en diens vader te bevrijden en verleende eerste hulp. Voor de vrouw kwam hulp echter te laat. De man en het kind zijn opgenomen in het ziekenhuis

Onderzoek

Politie en brandweer doen vandaag onderzoek naar de mogelijke oorzaak van de brand. Ook zal worden nagegaan hoe de woonvoorzieningen van het gezin waren in het bijgebouw.