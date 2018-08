Aanhoudingen voor geweld in Afferden

Mensen uit twee verschillende groepen raakten rond 19.00 uur slaags met elkaar bij een cafetaria in de dorpsstraat. Daarbij zijn twee personen aangehouden; een man van 18 uit Heerlen en Nijmegenaar van 55. Hen wordt onder meer zware mishandeling ten laste gelegd. Hun geweld richtte zich behalve op elkaar ook op de toegesnelde agenten die de situatie onder controle wilden krijgen.

Even later vlogen bekenden van de ruziemakers elkaar in de haren op een nabijgelegen camping, waar de groepen verbleven. Bij dit opstootje werd een vrouw van 35 uit Heerlen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.