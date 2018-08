Brand recyclingbedrijf Blerick waarschijnlijk aangestoken

Rond 00.30 uur kreeg de politie een melding van een uitslaande brand bij het bedrijf. Een groot aantal houten pallets in het pand bleek vlam te hebben gevat. De brandweer had het vuur zondag in de loop van de nacht onder controle, maar is nog tot zondagmiddag bezig geweest met nablussen.

Het politieonderzoek geeft nu reden om aan te nemen dat de pallets zijn aangestoken. Zo heeft de politie camerabeelden in handen waar een verdachte persoon op te zien is.

De politie wil weten wie deze persoon is en uiteindelijk achterhalen wie de brand (vermoedelijk) heeft aangestoken. Mensen die iets hebben gezien op zaterdagavond en zondagnacht worden opgeroepen zich te melden via het tipformulier of 0900-8844.