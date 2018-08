Politie zoekt getuigen na brand in appartementencomplex

Al snel kwam ook de brandweer om het blussen over te nemen. Er raakte niemand gewond, wel moest de ambulance ter plaatse komen omdat enkele mensen rook hadden ingeademd. De politie is meteen een onderzoek gestart.

Wie heeft er vannacht tussen half vier en half vijf iets gezien aan de Breewijd dat hiermee te maken kan hebben? De politie wil heel graag met getuigen in contact komen. Natuurlijk zijn er rond dit tijdstip niet veel mensen op straat, maar het kan zijn dat er krantenbezorgers of mensen die heel vroeg naar hun werk gaan zijn langskomen. Hebt u wat gezien? Bel dan de politie vandaag nog via 0900-8844 of vul het tipformulier hieronder in. Het is ook mogelijk om tips door te geven via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

(2018365661 ^sk)