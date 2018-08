Politie houdt man aan na zware mishandeling, tweede verdachte wordt gezocht

Rond 22.30 uur kreeg de politie de melding dat een man uit Zwolle was mishandeld. Bijna tegelijkertijd meldde een alerte burger dat hij twee gemaskerde mannen had zien rennen in dezelfde buurt. Meerdere agenten gingen daarop in de buurt op zoek naar de verdachten, die zich inmiddels hadden opgesplitst.

Een van de verdachten werd even later gezien op de Stadshagenallee. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen is hij, in verband met de veiligheid van burgers en agenten, middels de zogenaamde uitpraatprocedure uit zijn auto gehaald en aangehouden. Deze procedure houdt in dat agenten op veilige afstand, met een megafoon en gerichte wapens de verdachte gecontroleerd uit zijn auto praten – het trekt in veel gevallen veel aandacht op straat.

De verdachte, een 20-jarige man uit Weesp, werd veilig uit zijn auto gepraat en daarna aangehouden. Hij is ingesloten voor verhoor.